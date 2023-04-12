Благодаря оперативной работе санавиации пятимесячный ребенок избежал операции в Удмуртии

Из-за серьезного заболевания у ребенка возникла гематома в головном мозге, которая требовала срочного лечения, сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. За 25 минут он был доставлен вертолетом санавиации в Первую Республиканскую клиническую больницу под наблюдение нейрохирургов и гематологов. «Благодаря своевременно проведенному лечению операции удалось избежать»,— рассказал заведующий Республиканским центром экстренной медицинской помощи 1 РКБ Андрей Багаутдинов.

В Удмуртии вертолет санавиации работает с июля 2019 года.

«Чаще всего помощь вертолета санавиации требуется для транспортировки пациентов с острым коронарным синдромом, инфарктами и инсультами, патологиями беременности, термическими травмами, пациентам после автодорожных аварий — там, где счет иногда идет на минуты»,— отмечает Андрей Багаутдинов.

Всего за три месяца 2023 года санитарной авиацией Удмуртии выполнен 41 вылет. В республиканские клиники эвакуировано 36 пациентов, в том числе пять детей. В пяти случаях врачи вылетали на вертолете для проведения консультаций на месте.