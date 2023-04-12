В Краснодаре осенью достроят детсад на 350 мест

В столице Кубани по национальному проекту «Демография» достраивают детский сад в поселке Российском. Дошкольное учреждение рассчитано на 350 мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Детский сад в районе улиц им. Кирилла Россинского и Батуринской готов на 98 процентов, мэрия обещает его открыть осенью.

Как отметил руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов, особое внимание на Кубани уделяется строительству социальных объектов. Строятся они в том числе по национальным проектам и краевым программам. Это новые школы, детские сады, учреждения культуры и спорта. Социальное строительство в городе и крае — под личным контролем губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

На объекте завершаются работы по внутренней отделке, идет закупка, поставка и подключение оборудования.

В новом детском саду разместят 16 групп, из которых четыре будут ясельными. В здании предусмотрены спальные комнаты, буфетные, музыкальный и спортивный залы, а также кабинеты логопеда и психолога, кабинет для индивидуальных занятий, медицинский кабинет, столовая.

Кроме того, по информации пресс-службы администрации Краснодарского края, на территории дошкольного учреждения разместили игровые и спортивные площадки с теневыми навесами, уже выполнено озеленение и благоустройство.

Андрей Пугачев

Читайте нас в Telegram