Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Smartavia с 22 апреля запустит прямые рейсы в Красноярск из Петербурга

Авиакомпания Smartavia с 22 апреля запустит рейсы в Санкт-Петербург из Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Самолет Boeing 737-800 российской авиакомпании Smartavia в аэропорту Пулково.

Самолет Boeing 737-800 российской авиакомпании Smartavia в аэропорту Пулково.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Самолет Boeing 737-800 российской авиакомпании Smartavia в аэропорту Пулково.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рейсы будут обслуживать самолеты Boeing 737-800 пять раз в неделю. С мая они будут курсировать три дня в неделю: в понедельник, субботу и воскресенье. Время перелета займет до 5 часов. Стоимость билетов в одну сторону будет начинаться от 6,9 тыс. руб., а в обе стороны – 12,4 тыс. руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Smartavia запустит полеты из Петербурга в Нижний Новгород с 1 мая.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...