Smartavia с 22 апреля запустит прямые рейсы в Красноярск из Петербурга

Авиакомпания Smartavia с 22 апреля запустит рейсы в Санкт-Петербург из Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет Boeing 737-800 российской авиакомпании Smartavia в аэропорту Пулково.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Самолет Boeing 737-800 российской авиакомпании Smartavia в аэропорту Пулково.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рейсы будут обслуживать самолеты Boeing 737-800 пять раз в неделю. С мая они будут курсировать три дня в неделю: в понедельник, субботу и воскресенье. Время перелета займет до 5 часов. Стоимость билетов в одну сторону будет начинаться от 6,9 тыс. руб., а в обе стороны – 12,4 тыс. руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Smartavia запустит полеты из Петербурга в Нижний Новгород с 1 мая.

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