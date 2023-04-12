Фигурант саратовского дела НВК-банка не дождался суда и умер

Обвиняемый в мошенничестве (159 ч.4 УК РФ) со средствами вкладчиков Нижневолжского коммерческого банка («НВК-банк» — «Ъ») Павел Кашев скончался не дождавшись суда. Об этом «Ъ-Среняя Волга» рассказали родственники покойного.

В конце минувшего года именно из-за господина Кашева Фрунзенский районный суд Саратова вернул дело в прокуратуру. Тогда выяснилось, что адвокат подсудимого Екатерина Рогожкина параллельно представляла интересы одного из свидетелей обвинения, что запрещено уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Шести фигурантам дела о хищениях средств вкладчиков «НВК-банка» вменяется по девять эпизодов мошенничества в особо крупном размере; еще восьмерым — по одному эпизоду. Председателя правления коммерческой структуры Владимира Кравцева обвиняют также в злоупотреблении должностными полномочиями.

Никита Маркелов