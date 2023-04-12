Более 70 участков гарантийных дорог проверят в Ижевске

В столице Удмуртии начались проверки участков автомобильных дорог, которые были отремонтированы с 2019 по 2022 годы и где действуют гарантийные обязательства, сообщает пресс-служба администрации Ижевска. Всего таких дорог 77.

До конца мая специалисты планируют выехать на каждую дорогу по три раза, то есть через каждые две недели. В состав технической комиссии входят представители городской Службы благоустройства и дорожного хозяйства, подрядных организаций, выполнявших дорожные ремонты, строительного контроля и общественности.

По состоянию на 11 апреля проверен 41 объект. Основные замечания, — продольно-поперечные трещины, дефекты в зоне швов сопряжения, между стыками дорожной одежды и т.д. При этом выбоины на дорогах, отремонтированных за последние четыре года, не встречаются.

К ремонтам приступят, как только позволит погода, — санирование трещин проводится при среднесуточной температуре +10 °С и влажности до 80%.