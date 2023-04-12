Челябинская область получит 596,8 млн рублей на строительство интернатов для инвалидов

В 2024 году Челябинская область получит из федерального бюджета 596,8 млн рублей на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых. Всего 41 субъекту РФ на эти цели в 2023–2024 годах по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина выделят более 22,3 млрд руб.

В правительстве РФ отмечают, что решение о выделении средств принято в связи с обращениями глав регионов, в которых с опережением идет строительство домов-интернатов. В частности, дополнительное финансирование получат Якутия (763,8 млн руб.), Тыва (1,4 млрд руб.), Воронежская (1,58 млрд руб.) и Магаданская (1,05 млрд руб.) области. Среди регионов Уральского федерального округа помимо Челябинской области поддержку окажут Курганской области (117,3 млн руб.).