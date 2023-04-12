Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Челябинская область получит 596,8 млн рублей на строительство интернатов для инвалидов

В 2024 году Челябинская область получит из федерального бюджета 596,8 млн рублей на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых. Всего 41 субъекту РФ на эти цели в 2023–2024 годах по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина выделят более 22,3 млрд руб.

В правительстве РФ отмечают, что решение о выделении средств принято в связи с обращениями глав регионов, в которых с опережением идет строительство домов-интернатов. В частности, дополнительное финансирование получат Якутия (763,8 млн руб.), Тыва (1,4 млрд руб.), Воронежская (1,58 млрд руб.) и Магаданская (1,05 млрд руб.) области. Среди регионов Уральского федерального округа помимо Челябинской области поддержку окажут Курганской области (117,3 млн руб.).

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...