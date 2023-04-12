Суд рассмотрит возможность провозить собаку-проводника в метро без намордника

Городской суд Петербурга рассматривает иск Валерия Крумчака к Смольному и ГУП «Петербургский метрополитен» о признании частично недействующими Правила пользования метрополитеном. Истец предлагает разрешить инвалидам провозить собаку-проводника в транспорте без намордника, сообщают 12 апреля в Объединенной пресс-службе судов.

По словам господина Крумчака, правило о праве пассажира-инвалида провозить бесплатно собаку-поводыря в наморднике при наличии подтверждающих обучение собаки документов противоречит федеральному законодательству. В наморднике собака не сможет поднять упавшую трость, добавил истец.

В суде отметили, что вопрос требует глубокой проработки. «Все участники пошли думать до следующего судебного заседания, уже по существу»,— рассказали в пресс-службе.

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