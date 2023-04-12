В праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Курултая примут участие бойцы СВО

В предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты Курултая Башкирии от «Единой России» примут участие бойцы, участвующие в специальной военной операции, сообщил председатель Курултая Константин Толкачев, передает ИА «Башинформ».

Внутрипартийное праймериз в онлайн-формате пройдет с 22 по 28 мая. По итогам процедуры будут сформированы списки кандидатов, которые примут участие в выборах депутатов в сентябре. На данный момент заявки на участие подали 712 человек, среди которых есть два участника СВО. Также в праймериз зарегистрировались 35 действующих депутатов Курултая, 475 членов партии, 132 сторонника и 174 беспартийных.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте