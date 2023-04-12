Гражданин Украины получил 15 лет колонии за шпионаж и попытку продажи наркотиков в Курске

Курский областной суд признал 41-летнего уроженца Украины и жителя Курска Евгения Феденко виновным в шпионаже (ст. 276) и покушении на распространение наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и назначил ему 15 лет колонии строгого режима и штраф 200 тыс. руб.

Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судебной системы Курской области, уголовное дело мужчины рассматривалось коллегиальным составом суда в закрытом судебном заседании с начала марта. Осужденный имеет статус индивидуального предпринимателя и двойное гражданство — Украины и РФ. Региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело отношении него в прошлом году.

Напомним, ФСБ сообщила о его задержании в августе. Евгения Феденко заподозрили в сборе и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах Министерства обороны для использования их против безопасности России. Тогда в ведомстве не рассказывали о других уголовных делах в отношении Евгения Феденко. В итоге суд признал его причастность к попытке распространения наркотиков массой почти 3 кг с использованием интернета группой лиц по предварительному сговору.

Евгений Феденко вину не признал. Прокуратура в прениях просила отправить его в колонию на 18 лет и назначить 500 тыс. руб. штрафа.

Сергей Толмачев, Воронеж