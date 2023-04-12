В мае пройдут слушания по проекту стратегии развития Усть-Лабинского района до 2030 года

Публичные слушания и рассмотрение депутатами проекта стратегии социально-экономического развития Усть-Лабинского района до 2030 года запланированы на апрель—май 2023 года. После этого планируется утвердить проект, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Очередной этап по разработке проекта стратегии уже завершился. 6 апреля документ получил положительные заключения в администрации Краснодарского края.

В процессе согласования у минэкономики Кубани и органов исполнительной власти региона возникли замечания и предложения. На их основании сотрудники администрации Усть-Лабинского района и представители Фонда экономического развития Юга и Консорциума «Леонтьевский Центр» доработали проект.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram