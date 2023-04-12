Более 180 тысяч семей на юге России купили жилье с помощью льготной ипотеки

На юге России более 180 тыс. семей приобрели жилье с помощью льготной ипотеки (за все время действия программ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя подразделения исследования в жилищной сфере аналитического центра ДОМ.РФ Марию Жолобову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

В 2022 году, по данным аналитиков, в южных регионах РФ с помощью кредитов улучшили жилищные условия более 119 тыс. семей на сумму 424 млрд руб. А в 2023 году — более 119 тыс. семей на 72 млрд руб.

По итогам прошлого года Краснодарский край занял второе место по объему возводимого жилья в стране (9,1 млн кв. м), впервые обогнав Московскую область и Санкт-Петербург.

Екатерина Мухамедова

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