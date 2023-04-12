Благоустройство набережной реки Стерля обойдется в 48,7 млн рублей

Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения администрации Стерлитамака по итогам конкурса заключило контракт на третий этап благоустройство набережной реки Стерля и прилегающей территории с ООО «Стройинвест», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 49,7 млн руб. за 48,7 млн руб. Еще два участника готовы были исполнить его за 47,96 млн и 49,45 млн руб. Закупка проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» .

Работы необходимо выполнить до 1 августа на территории набережной реки Стерля от улицы 23 мая до улицы Худайбердина. Подрядчик должен заменить покрытия, установить опоры и оборудование для освещения, скамейки, урны, стенды, высадить ели, плакучие ивы, виргинскую черемуху, газоны и так далее.

В июне 2021 года мэрия Стерлитамака заключила контракт на предыдущие этапы благоустройства набережной Стерли с ООО «Арцах» за 75,28 млн руб.

ООО «Стройинвест», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2016 года в Стерлитамаке. Компания занимается электромонтажными работами. Владелец — Раил Хакимов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2021 году выручка компании составила 52,6 млн руб., чистая прибыль — 86 тыс. руб. В 2022 году компания заключила пять госконтрактов на общую сумму 8,43 млн руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте