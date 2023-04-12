В Кургане из-за аварии на сетях без воды остались более 100 зданий

В Северном районе Кургана в связи с аварией на сетях водопровода на проспекте Машиностроителей без воды остались более 100 зданий. В их числе две школы, четыре детских сада, баня, детская поликлиника и центр борьбы со СПИДом. На месте аварии работает бригада АО «Водный союз», сообщают в водоснабжающей компании.

Без воды остались жилые дома и административные здания по улицам Панфилова, Садовая, Отдыха, Октябрьская, Шевелевская, Зеленая, Калинина, Зайцева, Чапаева и Рабоче-Крестьянской. Подачу ресурса ограничили во всем поселке Ново-Северном, в частном секторе по улицам Петропавловская, Омская, Чаусовская и Баумана.

Также из-за аварии на сетях по улице Коли Мяготина без воды остались детская поликлиника на той же улице, здание администрации города и железнодорожный институт. Также ограничения затронули жилые дома и здания по Володарского, Ленина, Пушкина, Гоголя и Комсомольской.