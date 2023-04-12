Суд взыскал с Минфина 1 млн руб. моральной компенсации по делу о самоубийстве пенсионера

Нальчикский городской суд взыскал с Минфина РФ 1 млн руб. в пользу жительницы Нарткалы Евгении Захарченко. Деньги присуждены в счет компенсации морального вреда за гибель ее 85-летнего супруга Николая Захарченко, который в августе 2020 года покончил жизнь самоубийством после того, как его обвинили в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) в отношении Николая Захарченко было возбуждено 13 августа 2020 года. В тот день к нему во двор явились 12 сотрудников полиции, которые быстро обнаружили рядом с курятником металлический тазик с высушенными частями конопли. Пенсионер объяснил полицейским, что конопля выросла у него на огороде сама, он ее срубил и решил отправить на корм кроликам. Его объяснения служителей закона не удовлетворили. Они заставили пожилого человека срубить остатки растения, после чего произвели «смывы с рук и носогубного треугольника» и забрали Николая Захарченко в полицию. При этом 85-летнему мужчине не разрешили даже взять с собой лекарства. Домой он вернулся в подавленном состоянии и, по словам жены, говорил, что не переживет на старости лет, если его осудят. В ночь с 17 на 18 августа Николай Захарченко повесился в сарае, оставив предсмертную записку о своей невиновности.

По факту самоубийства пожилого человека 21 августа 2020 года следственным управлением СКР по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) была назначена доследственная проверка, которая установила, что пожилой человек совершил самоубийство «из-за уголовного преследования сотрудниками полиции, обнаружившими на его участке дикорастущую коноплю». Служебная проверка в отношении руководства отдела МВД России по Урванскому району была назначена и министром внутренних дел КБР.

В сентябре 2020 года уголовное дело в отношении пенсионера было прекращено в связи с «малозначительностью».

В иске, поданном вдовой Николая Захарченко в суд, она написала, что ее муж всю жизнь был на хорошем счету, после службы в армии более 50 лет проработал на нарткалинском химкомбинате, «пользовался уважением» даже находясь на пенсии, по просьбе руководства «выходил и помогал в трудных ситуациях». А сотрудники полиции, пришедшие к пенсионеру с обыском, «проявляли высокомерие, насмехались над ним», заявили: «Ничего, дед, сядешь лет на пять». Одна из свидетельниц обыска у Николая Захарченко также показала в суде, что пожилой человек жаловался, что не видит, что ему дали подписать полицейские, и к тому же плохо слышал, а полицейские требовали от него, чтобы он сказал, что «употреблял коноплю сам, поскольку болеет и это обезболивает».

В итоге суд принял решение удовлетворить иск Евгении Захарченко и взыскать в ее пользу с Минфина России 1 млн руб.

Александра Ларинцева, Пятигорск