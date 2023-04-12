Дипломаты 42 стран примут участие в Евразийском экономическом форуме молодежи в Екатеринбурге

Евразийский экономический форум молодежи (ЕЭФМ) пройдет в Екатеринбурге с 24 по 27 апреля на площадке Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), сообщили организаторы. По их данным, в нем примут участие более 2 тыс. экспертов и гостей из России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и еще нескольких десятков стран мира. Среди них дипломаты из 42 стран, включая полномочных послов государств Азии, Латинской Америки, Африки и Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральский государственный экономический университет

Фото: Соня Радостина, Коммерсантъ Уральский государственный экономический университет

Фото: Соня Радостина, Коммерсантъ

Тема ЕЭФМ в 2023 году — «Многополярный мир в фокусе новой действительности». Дискуссии будут посвящены устройству страны и мира в новых реалиях. В рамках форума будут организованы конгрессы: инноваторов, управления и права, экономистов и финансистов, предпринимательства и инжиниринга, стратегов, школьников. Кроме того, пройдут спортивные мероприятия, включая всероссийские соревнования по самбо.

Евразийский экономический форум молодежи проходит с 2010 года. Его организатором выступает УрГЭУ. В прошлом году в ЕЭФМ приняли участие более 8,3 тыс. человек.

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Артем Матюхин