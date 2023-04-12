На Кубани выявили 217 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае выявили 217 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Больше всего заболевших выявили в Краснодаре — 60, в Сочи — 26, в Горячем Ключе — 14, Новороссийске — 12, в Северском районе — 10. Еще по семь заболевших обнаружили в Ейском и Приморско-Ахтарском районах, по шесть — в Анапе, Апшеронском, Каневском и Тбилисском, пять — в Армавире, по четыре — в Крымском и Новопокровском районах.

Еще по три новых случая заражения обнаружили в Геленджике, Кавказском, Калининском, Крыловском, Кущевском, Павловском и Славянском районах. По два новых пациента в Динском, Красноармейском, Лабинском, Староминском, Тимашевском и Успенском районах. По одному зараженному выявили в Абинском, Белоглинском, Выселковском, Гулькевичском, Кореновском, Курганинском, Новокубанском, Отрадненском, Тихорецком, Туапсинском и Усть-Лабинском районах.

На амбулаторном лечении находятся 1042 человека, в стационарах — 240. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 359 531 случай коронавируса. Из них с выздоровлением выписали 347 069 человек, скончались — 11 180 пациентов.

Татьяна Ручкина

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