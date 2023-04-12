Зарубежные СМИ: Почему заявления президента Франции вызвали разногласия в США и Европе?

Эмманюэль Макрон снова высказался об автономии Европы, и его выступление в Гааге чуть не сорвали протестующие. Президент Франции заявил, что ЕС нужно сокращать зависимость от мировых держав, сохранять идентичность и способность отстаивать свои интересы. Он высказался в духе своего недавнего интервью изданию Politico после поездки в Китай. Тогда Макрон заявил, что Франции не нужно следовать линии США, в том числе в вопросе Тайваня. Эти слова вызвали гнев как в Америке, так и Европе. И тема уже который день не сходит с первых страниц мировых СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Piroschka van de Wouw/Pool, Reuters Фото: Piroschka van de Wouw/Pool, Reuters

«С красной ковровой дорожки в собачью конуру», — так озаглавлен материал The New York Times о поездке французского лидера в Китай. В США реакция на высказывания Эмманюэля Макрона ожидаемо оказалась наиболее резкой. Рассуждения об автономии Европы в то время, когда самую существенную военную поддержку Киеву оказывает Вашингтон, выглядят провокационно, отмечает газета. Впрочем, администрация президента США Джо Байдена воздержалась от критики Макрона, как и официальный Брюссель.

И все же заявления президента Франции вызвали разногласия по обе стороны Атлантики, пишет France 24. Матеуш Моравецкий назвал союз с США основой европейской безопасности. «Некоторые западные лидеры мечтают сотрудничать со всеми, в том числе с Россией и определенными силами на Дальнем Востоке»,— язвительно сказал польский президент журналистам, при этом имен он не называл. Хотя кого он имел в виду, вполне очевидно, заключает France 24.

Politico замечает, что это не первое спорное высказывание Макрона. В 2019-м он констатировал «смерть мозга» НАТО, а потом после начала боевых действий на Украине призвал предоставить Владимиру Путину гарантии безопасности. Представители Макрона заявили, что его слова после поездки в Китай неправильно перевели и неправильно поняли.

«Но не слишком ли часто такое происходит?»,— задается вопросом Politico. Тут стоит забеспокоиться или отмести этот вариант. Издание считает более вероятным, что Эмманюэль Макрон эпатирует сознательно и обращается в первую очередь к французам, которым нравится, когда Штатам бросают вызов. Правда, в этом случае прием вряд ли сработает. Внешняя политика в сознании избирателя отходит на второй план. А если повторять один и тот же ход много раз, публика начнет уставать.

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