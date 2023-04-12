«Игроки "Сити" выдавали какой-то неземной футбол»

Главной неожиданностью первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов стало домашнее поражение «Бенфики» от «Интера» со счетом 0:2. Во второй встрече дня с громкой вывеской «Манчестер Сити»—«Бавария» все завершилось предсказуемо — победой английского клуба с крупным счетом 3:0. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Центральной в первый день Лиги чемпионов считалась игра «Сити»—«Бавария». И тот, кто выбрал для просмотра этот матч, вряд ли пожалел. На поле в этот вечер были супермастера. А игроки «Сити» порой выдавали отрезки какого-то неземного футбола и, конечно, забивали такие же голы. Как, например, Родриго Эрнандес в первом тайме. Его удар издали в девятку заставил охнуть от восторга комментатора Романа Нагучева. В этом матче все самые популярные ставки зашли. Гол Эрлинга Холанна за 1,65 и победа «Сити» за 1,78 в «Лиге ставок» сыграли.

А вот во втором матче дня «Бенфика»—«Интер» те, кто ставил на португальский клуб, остались ни с чем. «Бенфика», которая играла дома и была безоговорочным фаворитом, как этого матча, так и всего четвертьфинального противостояния, уступила. Николо Барелла с игры и Лукаку с пенальти сделали счет 2:0 в пользу миланского клуба.

И теперь выход «Бенфики» в полуфинал под большим вопросом, считает футбольный эксперт Николай Писарев: «Вообще, итальянские клубы в этом розыгрыше Лиги чемпионов настроены дойти до финала. И что-то мне подсказывает, после такого результата очень велики эти шансы, потому что там "Милан"—"Наполи", здесь гостевая победа».

Кстати, в «Лиге ставок» есть спецпари, где можно поставить на победу итальянского клуба в турнире с коэффициентом выше 3. А в среду нас ждет еще два четвертьфинальных матча Лиги чемпионов, и в каждом противостоянии есть явные фавориты. Например, букмекеры практически не сомневаются, что «Наполи» выйдет в полуфинал, обыграв «Милан» по сумме двух матчей. «Лига ставок» дает на проход «Наполи» коэффициент около 1,5, а на «Милан» выше 2,5. Хотя, если разобраться в ситуации, все сложнее, уверен футбольный аналитик Константин Клещев:

«Год какой-то удивительный. Мы рассматриваем четвертьфиналистов и видим, что у всех проблемы. "Милан" идет на четвертом месте, и у команды не видно стабильной игры. И в то же время она выигрывает 4:0 у "Наполи". Кстати, "Интер" тоже выиграл у "Наполи". И вот как определить фаворита? Мне кажется, это невероятно сложная задача».

К тому же накануне пришла информация, что лидер «Наполи», нигериец Виктор Осимхен не сыграет в первом матче — у него травма. И если рассматривать только сегодняшнюю встречу на «Сан-Сиро», то коэффициенты на победу у команд в «Лиге ставок» примерно равны: 2,7 на «Милан» и 2,95 на «Наполи». Так что сегодня в Италии возможны варианты.

А вот в столице Испании, где встречаются «Реал» и «Челси», по мнению экспертов, все однозначно. У «Челси», несмотря на многомиллионные приобретения, после увольнения с поста главного тренера Грэма Поттера и назначения Фрэнка Лэмпарда нет шансов, полагает Константин Клещев:

«К сожалению, Лэмпард имеет репутацию устойчивого неудачника, поэтому я не верю абсолютно, что он сумеет в короткие сроки привести "Челси" в оптимальное состояние и составить конкуренцию кому бы то ни было».

Поэтому разброс в коэффициентах на матч «Реал»—«Челси» невероятный. 5 на победу английской команды и 1,77 на успех хозяев. Так что, по идее, «Реал» должен буквально вынести англичан. Ну и, конечно, столь яркая вывеска не оставила выбора федеральному спортивному каналу. Прямую трансляцию со стадиона «Сантьяго Бернабеу» будет вести «Матч ТВ». А игру «Милан»—«Наполи» можно будет увидеть на спутниковом канале «Футбол 1». Обе встречи начинаются в 22:00.