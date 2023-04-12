Банк «Траст» продает Родниковский свинокомплекс за 1,2 млрд рублей

Объявлены торги по продаже ООО «Родниковский свинокомплекс» в Челябинской области. Стоимость предприятия, принадлежащего дочерней компании Банка непрофильных активов «Траст», оценивается в 1,2 млрд руб. Торги состоятся на площадке Российского аукционного дома.

Кроме 100% уставного капитала Родниковского свинокомплекса в единый лот включены права требования банка «Траст» к предприятию в размере более 2 млрд руб. Заявки на участие в открытых торгах принимаются до 25 мая. Аукцион назначен на 29 мая.

ООО «Родниковский свинокомплекс» расположен в Красноармейском районе Челябинской области. Производственная мощность предприятия составляет 19 тыс. т свинины в год.