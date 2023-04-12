Тюменца оштрафовали за пропаганду нацизма в колонии-поселении

Тобольский райсуд признал виновным осужденного, отбывающего наказание в ФКУ КП-9 УФСИН России по Тюменской области, в пропаганде нацистской символики по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Ему назначили административный штраф в 1 тыс. руб.

Как говорится в сообщении, 2 марта в 10:00 осужденный допустил публичную демонстрацию нацисткой символики в виде свастики, схожей по внешним признакам с символами экстремисткой организации, которые нанесены на теле в виде татуировок.

Ранее в Омске за демонстрацию свастики по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ на неделю арестовали фаната хоккейного клуба «Металлург». По словам его словам, местное фанатское сообщество выдало ему барабан со стикерами, на которые он не обратил внимания. На одной из наклеек была нанесена свастика.

Диана Сунагатуллина

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