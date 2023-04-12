Агрокомплекс Ткачева займется продажей продуктов в новых регионах РФ

АО «Фирма ''Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева''», принадлежащее семье экс-губернатора Кубани и бывшего главы Минсельхоза России Александра Ткачева, планирует начать продажи продукции в Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на соответствующие вакансии, размещенные на портале HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Freepik Фото: Freepik

Реализация продукции агрокомплекса будет осуществляться в Мелитополе, Акимовке, Приазовском, Складовске, Железном Порту и др.

АО «Фирма ''Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева''» основано в 1993 году Николаем Ткачевым — отцом экс-губернатора Краснодарского края и бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. Холдинг объединяет более 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, птицеводством, свиноводством и пр. По данным Befl, земельный банк АО «Фирма ''Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева''» в 2022 году составил 818 тыс. га. Это на 23,9% больше (+158 тыс. га) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Холдинг занял третье место в рейтинге крупнейших землевладельцев России. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка холдинга по итогам 2021 года составила 71,8 млрд руб., чистая прибыль 8,6 млн руб.

Екатерина Мухамедова

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