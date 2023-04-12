Имущественный комплекс омского сельхозпредприятия «Русь» выставили на торги за 114,5 млн рублей

На продажу выставлен имущественный комплекс сельхозпредприятия ЗАО «Русь» в Омской области. По данным торговой площадки, в состав лота с начальной ценой 114,5 млн руб. вошли склады, зернохранилища, здания птичников, магазина, маслоцехов, яйцескладов, гаражей, различная техника и оборудование и т.д. Имущество расположено в Азовском районе Омской области. Торги планируется провести в конце мая.

ЗАО «Русь» контролировало ООО «Азовская птицефабрика» в Екатеринбурге, торговый дом «Оптима» в Омске. Предприятие было признано банкротом еще в 2015 году. На от момент в реестр кредиторов было включено более 700 млн руб.

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Анна Егорова