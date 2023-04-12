Ученые смогли определить траекторию движения метеора в небе над Иркутской областью

По результатам обработки свидетельств очевидцев яркого метеора ученые Иркутского планетария построили примерную траекторию его движения. Небесное тело пролетело над территорией Киренского района Иркутской области 6 апреля и предварительно упало в окрестностях хребта Акиткан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Усть-Кутского района Фото: Администрация Усть-Кутского района

«Метеор действительно был очень ярким — его видели на очень большой территории, от Оёка в Иркутском районе до окрестностей села Тас-Юрях в Республике Саха (Якутия). Большинство свидетельств при этом поступило с северных территорий Иркутской области и Республики Бурятия», - рассказал председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров.

Максимальной яркости метеор достиг на высоте 31,2 км, сделали вывод в Центре исследования околоземных объектов NASA (CNEOS). Он двигался со скоростью 22 км в секунду, энерговыделение при столкновении составило 0,23 килотонны в тротиловом эквиваленте. «Для сравнения, энерговыделение при падении Челябинского метеорита 15 февраля 2013 года составило 440 килотонн», - приводит данные Иркутский планетарий.

По словам директора Музея истории мироздания (Московская область) Сергея Петухова, по цвету болида, зафиксированного видеокамерами, явление похоже на те, что сопровождались выпадением каменных метеоритов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Солнечное затмение в Новосибирске. Максимальная фаза. Солнечная корона. Фото: Коммерсантъ / Александр Кряжев / купить фото Космический аппарат «Кузбасс-300» - первый в истории региона спутник, запущенный в космос. Разработан школьниками Кемерова, студентами и учеными Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) на спутниковой CubeSat платформе OrbiCraft-Pro SXC3 компании «СПУТНИКС». Создание и запуск приурочены к 300-летию одного из крупнейших и самых развитых регионов России – Кемеровской области-Кузбасса. Запуск спутника «Кузбасс-300» состоялся 9 августа 2022 года с космодрома «Байконур». Позывной спутника – RS34S. Фото: Кузбасский государственный технический университет им Т. Ф. Горбачева Журнал "Огонек". Год 1928. Номер 49. Обложка. В поисках метеорита. Л.А.Кулик на речке Чамде, у порога, где он утонул и был спасен. 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Разработан школьниками Кемерова, студентами и учеными Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) на спутниковой CubeSat платформе OrbiCraft-Pro SXC3 компании «СПУТНИКС». Создание и запуск приурочены к 300-летию одного из крупнейших и самых развитых регионов России – Кемеровской области-Кузбасса. Запуск спутника «Кузбасс-300» состоялся 9 августа 2022 года с космодрома «Байконур». Позывной спутника – RS34S. Фото: Кузбасский государственный технический университет им Т. Ф. Горбачева Журнал "Огонек". Год 1928. Номер 49. Обложка. В поисках метеорита. Л.А.Кулик на речке Чамде, у порога, где он утонул и был спасен. Фото Н.Стручкова. 23 декабря 2011 года в Новосибирской области я упал военный спутник связи «Меридиан», сообщил Интерфакс. Его падение наблюдали жители региона. Спутник связи «Меридиан», запущенный 23 декабря с космодрома Плесецк, упал в Новосибирской области, пострадавших и возгорания в результате падения нет, сообщил Интерфакс со ссылкой на военный источник. «Меридиан» не смог выйти на заданную орбиту и упал на землю на 421-й секунде полёта. Фото: Сергей Тарасов Жанровая фотография. Самолет во время полета на фоне полной луны. Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Жанровая фотография. Частичное солнечное затмение в Барнауле. Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Жанровая фотография. Виды Республики Алтай. Вид ночного неба, звёзд и Млечного пути на фоне Катунского хребта в Республике Алтай. Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Солнечное затмение в Новосибирске. Люди у здания Новосибирского государственного театра оперы и балета. Девушки в масках сварщиков для наблюдения за солнечным затмением. Фото: Коммерсантъ / Александр Кряжев Жанровая фотография. Звездное небо, снятое на длительной выдержке, и дерево на скале Шаманка на берегу Байкала. 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Лолита Белова