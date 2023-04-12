Ученые смогли определить траекторию движения метеора в небе над Иркутской областью

По результатам обработки свидетельств очевидцев яркого метеора ученые Иркутского планетария построили примерную траекторию его движения. Небесное тело пролетело над территорией Киренского района Иркутской области 6 апреля и предварительно упало в окрестностях хребта Акиткан.
Фото: Администрация Усть-Кутского района
«Метеор действительно был очень ярким — его видели на очень большой территории, от Оёка в Иркутском районе до окрестностей села Тас-Юрях в Республике Саха (Якутия). Большинство свидетельств при этом поступило с северных территорий Иркутской области и Республики Бурятия», - рассказал председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров.
Максимальной яркости метеор достиг на высоте 31,2 км, сделали вывод в Центре исследования околоземных объектов NASA (CNEOS). Он двигался со скоростью 22 км в секунду, энерговыделение при столкновении составило 0,23 килотонны в тротиловом эквиваленте. «Для сравнения, энерговыделение при падении Челябинского метеорита 15 февраля 2013 года составило 440 килотонн», - приводит данные Иркутский планетарий.
По словам директора Музея истории мироздания (Московская область) Сергея Петухова, по цвету болида, зафиксированного видеокамерами, явление похоже на те, что сопровождались выпадением каменных метеоритов.