Пермский атлет победил в забеге «Сочи Автодром»

В Сочи прошли соревнования по марафонскому бегу среди спортсменов-любителей и профессионалов на гоночной трассе «Сочи автодром». Медали были разыграны на дистанциях 5,5 км, полумарафон в 21,1 км и марафон длиной 42,2 км. В соревнованиях участвовало 2,7 тыс. бегунов со всей страны.

Победителем на дистанции 5,5 км стал легкоатлет из Перми Илья Грядовский.

Забеги «Сочи Автодром» проходят по трассе, принимавшей этап чемпионата мира «Формулы-1». Это самый плоский забег в стране, имеющий минимальный перепад высот на всей протяженности дистанции. Трасса очень широкая, поэтому у бегунов не возникает проблем с обгоном более медленных участников.