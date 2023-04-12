ОНФ заявил о разрушении в Челябинске 16 отремонтированных в 2019–2022 годы дорог

Эксперты регионального отделения общественной организации «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) оценили как неудовлетворительное состояние дорог, отремонтированных в Челябинске с 2019 по 2022 годы. На обновленном за 625 млн руб. дорожном полотне имеются ямы, выбоины и глубокие колеи, сообщают в областном ОНФ.

По словам общественников, часть пришедших в негодность дорог, в частности, на улицах Шаумяна и Городская, находится на гарантии подрядчика.

«Мы обратились в администрацию города с требованием срочно привести объекты в нормативное состояние в рамках гарантийных обязательств. Реестр “убитых” гарантийных дорог передали в прокуратуру, контрольно-счетную палату и миндортранс», — отмечают в региональном ОНФ.