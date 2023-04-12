Юрий Уткульбаев покинул пост главного тренера «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Юрий Уткульбаев покинул свой пост. Об этом говорится в сообщении клуба.

«„Рубин“ и главный тренер Юрий Уткульбаев приняли решение о расторжении трудового договора», — уточняет пресс-служба клуба.

Господин Уткульбаев возглавил «Рубин» в ноябре прошлого года после ухода Леонида Слуцкого. При нем казанский «Рубин» провел восемь официальных матчей, ни разу не проиграв. ПРи этом клуб одержал четыре победы, и еще четыре матча он свел вничью. Причиной увольнения специалиста стала невыразительная игра команды после возобновления сезона.

"Ъ-Казань"