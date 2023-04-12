Более полумиллиарда рублей взыскивают налоговики с ООО «Бальзам»

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск межрайонной инспекции ФНС №18 к ликеро-водочному заводу «Бальзам». С предприятия решено взыскать в общей сложности 563,4 млн руб. задолженности перед бюджетом по налогу на прибыль и НДС вместе со штрафами и пени. Мотивировочная часть судебного решения еще не опубликована, а налогоплательщика есть месяц, чтобы его обжаловать.

Ранее расположенное в Чкаловске предприятие не смогло обжаловать в суде решение налоговиков по итогам выездной налоговой проверки. Фискальное ведомство установило, что «Бальзам» списывал большие средства по неподтвержденным операциям со спорными контрагентами, которые якобы поставляли на завод сахарный песок, дрожжи, бутылки, моющие средства и фильтрованный картон в объемах, в десятки раз превышающих реальные потребности производства алкоголя.

Иван Сергеев