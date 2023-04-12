В Сочи незаконные подключения к канализационным коллекторам будут искать с помощью георадара

В Сочи специалисты МУП «Водоканал» будут искать незаконные подключения к водоводам и канализационным коллекторам, а также обнаруживать бесхозные коммуникации с помощью георадара. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Четыре георадарных комплекса (по одному в каждое районное подразделение) организация закупила при поддержке мэрии. Устройство позволяет видеть положение трубы и определять глубину ее залегания до 8 м. Сейчас специалисты проходят обучение по работе с георадаром, в том числе в полевых условиях.

Директор департамента городского хозяйства администрации Сочи Петр Северов отмечает, что в городе каждый месяц находят незаконные подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. Люди делают врезки с нарушениями строительных норм и правил.

«Как следствие, коммуникации начинают работать на повышенных нагрузках, приходят в аварийное состояние, а население сталкивается с перебоями воды. Незаконные трубопроводы маскируют под бетоном. Обнаружить их поможет георадар»,— отметил Петр Северов.

Татьяна Ручкина

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