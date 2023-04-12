«Камкабель» подтвердил надежность и высокое качество судового кабеля

«Камский кабель» получил Свидетельство о типовом одобрении продукции в Морском регистре судоходства (РМРС).

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Изделия и материалы, которые применяются при строительстве и ремонте судов, проходят обязательное освидетельствование в РМРС. Полученный документ доказывает, что судовой кабель соответствует нормативным документам, качественный и безопасный. А недавно предприятие подтвердило, что кабель может использоваться на судах со знаком Winterization.

Для получения свидетельства образцы продукции «Камского кабеля» прошли более 25 видов испытаний. Среди них испытания на радиальную герметичность и нераспространение горения, на стойкость к воздействию морской воды, нефтепродуктов и буровых растворов, смазочных масел, дизельного топлива. Особое внимание уделялось климатическим особенностям эксплуатации судового кабеля: стойкости к низким температурам, воздействию солнечной радиации, соляного тумана, повышенной влажности, поражению плесневыми грибами. Многие из испытаний проходили в специальных лабораториях, которые аккредитованы в органах Российского морского регистра судоходства.

Ранее «Камский кабель» подтвердил возможность применения своего кабеля для строительства и ремонта гражданского судостроения в Российском классификационном обществе (прежде – Российский речной регистр).

«"Камский кабель" производит судовой кабель с середины 1990-х годов, и уже более десяти лет работает в направлении импортозамещения. Представители нашего предприятия общаются с представителями компаний судостроения и судоремонта, разрабатывают новые решения для этой отрасли, активно посещают отраслевые форумы и выставки. Сопоставив полученную информацию с нашими производственными возможностями, мы понимаем, что вектор развития задан верно и в достаточном объеме позволит нам удовлетворить потребности отрасли в судовом кабеле в ближайшей перспективе», – отметил технический руководитель инвестиционных проектов ООО «Камский кабель» Илья Маслов.

Сегодня «Камский кабель» готов предложить заказчикам как традиционные марки судового кабеля по ГОСТ 7866.1-76 и ГОСТ 7866.276 для судов морского и речного флота, так и усовершенствованные разработки. Предприятием освоено производство новых марок кабеля для судов в исполнении нг(А)-HF, которые не распространяют горение при групповой прокладке и не выделяют вредных для людей и аппаратуры веществ при горении и тлении. Также «Камским кабелем» разработаны марки огнестойкого кабеля в исполнении нг(А)-FRHF. По конструктивному исполнению и техническим характеристикам изделия полностью соответствуют международным стандартам IEC 60092-350 и IEC 60092-353.

Собственный центр разработок «Камского кабеля» позволяет производить большие объемы продукции, в том числе по техническим требованиям заказчиков, с уверенностью в качестве и безопасности кабеля.

Подробнее о судовом кабеле можно узнать в материалах «Огнестойкий судовой кабель – гарантия безопасности» и «Современному кораблю – современный кабель».

ООО «Камский кабель»