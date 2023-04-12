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Жительницу Новосибирской области за хищение средств при продаже единственного жилья сына приговорили условно

Судом в Новосибирской области 62-летней жительнице Карасукского района, признанной виновной в мошенничестве и хищении средств при продаже чужого имущества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначено три с половиной года условно.

По данным следствия, в августе 2021 года осужденная получила разрешение в органах опеки и попечительства на продажу единственного жилья, которое принадлежало ее несовершеннолетнему сыну. Взамен она обязалась приобрести ему квартиру в многоквартирном доме, однако распорядилась средствами по другому, тем самым лишив ребенка жилья.

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Лолита Белова

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