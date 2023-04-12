Мужчина и девочка пострадали при пожаре в деревне Средний Постол в Удмуртии из-за короткого замыкания

11 апреля около 4:46 в деревне Средний Постол в Удмуртии произошел пожар. В результате происшествия пострадала девочка 2012 года рождения и мужчина 1969 года рождения. Их госпитализировали с ожогами разной степени тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводов в доме.

Огонь уничтожил дом, баню, беседку и три сарая, а также повредил теплицу. Общая площадь пожара составила 228 кв. м. При этом пожарные эвакуировали из дома два 50-литровых газовых баллона, в результате чего удалось не допустить их взрыва.