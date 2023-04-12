Челябинский эколог потребовал от губернатора установить охранную зону вокруг городского бора

Центральный районный суд Челябинска рассмотрит дело об установлении охранной зоны вокруг городского бора. Соответствующий иск направил член федерального бюро партии «Яблоко», эколог Андрей Талевлин к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Первое заседание назначено на 3 мая, сообщает региональное отделение «Яблока».

Андрей Талевлин отмечает, что охранная зона вокруг особо охраняемой природной территории (ООПТ)«Челябинский городской бор» была до 2012 года, затем ее «практически упразднили для удобства застройщиков», которые сейчас возводят в бывшей охранной зоне жилые дома. «Несколько лет назад на разных площадках шли бурные обсуждения сохранения бора и одной из необходимых мер является как раз установление этой охранной зоны. Тогда результаты профессиональных исследований на эту тему, а также выводы экспертов-экологов были благополучно проигнорированы и депутатами законодательного собрания Челябинской области, и губернатором»,– говорит истец. Он напоминает, что в 2021 году представителям «Яблока» удалось отстоять участок бора около областной больницы, где планировали построить детский хирургический комплекс, и предлагает челябинцам присоединиться к иску.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», осенью 2011 года депутаты законодательного собрания региона приняли постановление «Об утверждении границ памятника природы Челябинской области Челябинского (городского) бора и его охранной зоны», которым границы ООПТ уменьшились с 1179 га до 1130 га, а охранная зона сократилась с 233,48 га до 14,79 га.