В Башкирии за сутки произошло 80 пожаров

За сутки главное управление МЧС по Башкирии зарегистрировало 80 пожаров, в том числе 33 случая горения сухой травы на общей площади 33 га, сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по республике Петр Ильин. Всего в Башкирии произошло 289 случаев горения травы на общей площади 255 га. Зафиксировано четыре лесных пожара: в Белорецком, Абзелиловском, Туймазинском и Кугарчинском районах.

На сегодня в лесном фонде республики прогнозируются средняя пожарная опасность в 24 муниципалитетах, в том числе в Уфе, и высокая пожароопасность — в Архангельском районе.

Майя Иванова

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