Акционер ИК «Финансовый дом» объявил о ликвидации компании

Единственный акционер ЗАО ИК «Финансовый дом» принял решение о ликвидации общества и назначении ликвидатора Владимира Кузнецова. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения.

ЗАО «ИК “Финансовый Дом”» контролируется российским предпринимателем Дмитрием Рыболовлевым. Компания работала на рынке ценных бумаг с 1990-х годов. Осенью 2021 года стало известно, что ЗАО сворачивает деятельность. Топ-менеджмент компании создал новое юрлицо — ООО «ИК “Финдом”», которое продолжает дело ЗАО в части развития клиентского бизнеса. У ЗАО «ИК “Финансовый Дом”» в ноябре прошлого года были аннулированы все четыре имевшиеся лицензии. При этом ранее источники сообщали, что господин Рыболовлев планирует сохранить это юрлицо и использовать для благотворительных проектов в РФ, не связанных с коммерческой деятельностью.

Сейчас в Перми действует еще одна инвесткомпания, подконтрольная господину Рыболовлеву - АО «Каменный пояс». В отношении данного юрлица решения о ликвидации не принимались.