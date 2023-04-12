Средняя стоимость «квадрата» жилья в Башкирии за год выросла на 29%

Во втором квартале текущего года средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья в Башкирии утверждена в размере 100 144 руб., следует из приказа министерства строительства республики, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. По сравнению с первым кварталом текущего года средняя рыночная стоимость «квадрата» выросла на 2,5%, а за год — на 29%.

Рыночная стоимость утверждается для расчета размера субсидий, выделяемых для жителей Башкирии, и нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Майя Иванова

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