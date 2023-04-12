Жителю Омска, ранившего четырех прохожих, назначено принудительное лечение

Суд в Омской области назначил принудительное лечение 20-летнему местному жителю, который в состоянии алкогольного и наркотического опьянения нанес ножевые ранения четырем незнакомым прохожим. Подозреваемого судили по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

По версии следствия, в июле 2022 года обвиняемый попытался расправиться с 79-летним пенсионером. Фигурант нанес потерпевшему множество ударов руками и ногами. Однако пенсионеру удалось сбежать от злоумышленника.

Позже в этот же день обвиняемый ударил ножом покупателя в магазине, после чего сбежал к гаражам и там напал на двух незнакомых мужчин - 29 и 46 лет.

В течение часа после первого инцидента правоохранителям удалось задержать нападавшего. Он признался в содеянном, но пояснил, что плохо помнит события из-за наркотического опьянения. В ходе следствия было установлено, что у обвиняемого на фоне длительного употребления психоактивных веществ развился острый психоз, сопровождавшийся слуховыми галлюцинациями, побуждающими его к совершению убийств, говорится в сообщении СУ СКР Омской области.

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Лолита Белова