НПО автоматики разработает проект системы управления для ракеты-носителя «Амур-СПГ»

Екатеринбургское НПО автоматики имени академика Семихатова разработает технический проект трансформируемой системы управления для ракеты-носителя «Амур-СПГ», сообщили в пресс-службе предприятия. Будущую систему управления можно будет использовать на разных вариантах ракет: пилотируемых и грузовых с возвращаемой или невозвращаемой первой ступенью, а также для выведения космических аппаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Система для «Амур-СПГ» будет управлять полетом, а также контролировать работоспособность всех агрегатов ракеты, выдавать необходимые команды полезной нагрузке, анализировать признаки аварийного полета и при необходимости обеспечивать аварийное выключение двигателей.

НПО автоматики является одним из крупнейших российских предприятий в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники.

Напомним, в прошлом году НПО автоматики начало изготовление опытных образцов систем управления для «Союз-5».

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