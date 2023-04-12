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Авиастроительный завод «Сокол» попал под санкции Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о расширении антироссийского санкционного списка. Под ограничения попал и Нижегородский авиастроительный завод «Сокол».

Санкции касаются заключения сделок с канадскими компаниями. Ранее «Сокол» попал под ограничения со стороны США и Японии.

Всего Канада включила в дополненный санкционный список 14 физических и 34 юридических лиц из РФ. Среди них — подконтрольная Евгению Пригожину компания «Конкорд менеджмент и консалтинг», заместитель министра обороны РФ Николай Панков, глава Татарстана Рустам Минниханов,

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