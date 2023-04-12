В Башкирии на снижение рисков и последствий ЧС направят 7,2 млрд рублей

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям разработал пятилетнюю госпрограмму, направленную на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Башкирии. На ее реализацию с 2024 года предусмотрено 7,2 млрд руб., из которых 6,7 млрд руб. будет направлено из регионального бюджета, еще 412 млн руб. — из внебюджетных источников. Проект постановления вынесен на общественные обсуждения. Предложения принимаются до 25 апреля.

Согласно проекту, к 2029 году в республике планируется повысить безопасность населения от угроз природного и техногенного характера, обеспечить эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций, повысить безопасность объектов и граждан от пожаров и на водных объектах.

За пять лет около 3 млрд руб. будет направлено на внедрение технологий защиты населения и территории от ЧС, улучшение системы экстренного реагирования государственных и оперативных служб в кризисных ситуациях, развитие системы мониторинга и прогнозирования ЧС. Еще 3,9 млрд руб. планируют потратить на развитие инфраструктуры объектов противопожарных служб.

Подпрограммы, направленные на создание условий для безопасного отдыха людей на водоемах и улучшение системы подготовки спасателей в республике, повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и среды проживания на территории Башкирии, будут реализовываться без выделения финансирования.

Карина Мамаева

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