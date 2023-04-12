В центре Уфы из-за церемонии отправки добровольцев на СВО перекроют участки улиц

В центре Уфы сегодня закроют участки улиц из-за проведения церемонии отправки добровольческого отряда «Ватан» к месту проведения специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничение будет действовать с 14:00 до 16:30. Временно закроют участок улицы Пушкина между Цюрупы и Ленина, а также часть улицы Советской от Пушкина до Заки Валиди.

Также на это время изменится и схема движения общественного транспорта.

В республике были сформированы и отправлены в зону проведения СВО три добровольческих батальона: имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева. В начале марта в Башкирии объявили о начале формирования трех новых добровольческих батальонов: «Северные амуры», «Ватан» и имени Даяна Мурзина.

Венера Хисамова

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