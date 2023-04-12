Краевые власти выдали разрешение на строительство ледового катка на месте ЖБК-1

Региональное минимущество выдало разрешение на возведение крытого ледового катка на территории бывшего завода ЖБК-1. В рамках проекта застройщик ООО «Ледовая арена» также реконструирует существующие производственные здания на ул. Героев Хасана, 42. Объект будет построен на двух заводских участках суммарной площадью 6,1 тыс. кв. м. Согласно реестру разрешений министерства, разрешительную документацию выдали компании «Ледовая арена» 12 января.

ООО «Ледовая арена» принадлежит инициатору проекта, экс-председателю краевого правительства Николаю Бухвалову, планирующему редевелопмент ЖБК-1. На месте бывшего предприятия планируется построить ледовую арену, а также мультиплекс «Город в городе: город молодых» площадью 15 тыс. кв. м. Арена займет площадь 3,7 тыс. кв. м, сейчас там находится 8-этажный производственный корпус. Как рассказывал на презентации проекта Николай Бухвалов, ледовая арена будет представлять собой хоккейную площадку 26х60 м с необходимой инфраструктурой. Ареной смогут пользоваться детские школы хоккея, здесь будут проходить соревнования.

На территории бывшего завода ЖБК-1 уже построили и открыли банный комплекс «Пермские термы». Реализацией проекта занималось ООО «Пермские термы», учредителями которого являются Николай Бухвалов и экс-гендиректор «Эр-Телеком» Андрей Семериков.