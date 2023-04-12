На ремонт участков проспекта Октября в Уфе направят до 119 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на конкурсе 3 мая выберет подрядчика ремонта проспекта Октября на участках от улицы Шафиева до Южного проезда и от улицы Чудинова до проезда 1629 км в Октябрьском и Орджоникидзевском районах, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 119,3 млн руб., из них 115,7 млн руб. оплатит бюджет республики, 3,6 млн руб. — бюджет города.

Работы необходимо провести до 6 октября. Подрядчик должен снять 77 тыс. кв. м деформированного асфальта, положить 505 т выравнивающего слоя, установить 50 люков, нанести дорожную разметку из термопластика. Исполнитель обязан дать четырехлетнюю гарантию на верхний слой покрытия, трехлетнюю — на люки и годовую — на дорожную разметку.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте