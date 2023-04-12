Приготовление кулича на Пасху в Удмуртии подешевело до 115 рублей

В Удмуртии приготовление кулича по классическому рецепту подешевело до 115 руб., годом ранее — 121 руб. На стоимость повлияло снижение цены на сахар, который за год подешевел на 32%, сообщает Удмуртстат. При расчете стоимости учитывались такие продукты, как мука, молоко, дрожжи, яйца, сливочное масло, сахар, изюм, соль и ванильный сахар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Однако приготовление творожной пасхи в домашних условиях стало дороже — 714 руб., тогда как годом ранее рецепт обошелся бы в 693 руб. В расчет включены творог, сливки, сахарный песок, сливочное масло, яйца, пакетик ванильного сахара, изюм. В частности, подорожание связано с увеличением цены на молочную продукцию.

Отмечается, что стоимость куриных яиц, которые на Пасху принято красить, выросла на руб. и достигла 83 руб. за десяток.