В отношении экс-супруги бывшего председателя правления Экопромбанка введена процедура реструктуризации долгов

Арбитражный суд Пермского края признал обоснованным заявление конкурсного управляющего Экопромбанка о признании несостоятельной бывшего члена правления Татьяны Мазука и ввел в ее отношении процедуру реструктуризации долгов сроком на четыре месяца.

Заявление о признании госпожи Мазука несостоятельной подал конкурсный управляющий Экопромбанка. Сумма долга Татьяны Мазука составляет более 56,611 млн руб. В мае 2020 года в отношении должницы было возбуждено исполнительное производство, в его ходе было взыскано 150 руб.

Арбитражный суд постановил включить требование Экопромбанка в сумме 56,611 млн руб. в третью очередь реестра требований кредиторов госпожи Мазука. Финансовым управляющим для участия в процедуре реструктуризации долгов назначен член союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело» Антон Иванов. Судебное заседание для рассмотрения вопроса об утверждении плана реструктуризации долгов гражданина либо признания его банкротом и введения процедуры реализации имущества назначено на 27 июля 2023 года.

Бывший супруг госпожи Мазука — экс-председатель правления Экомпромбанка Андрей Туев в октябре 2022 года был осужден к семи годам лишения свободы за хищение средств организации в размере 249 млн руб. под видом выдачи кредита. Татьяна Мазука была привлечена к субсидиарной ответственности вместе с зампредом правления Экопромбанка Алексеем Лихачевым. Ранее сообщалось, что она проживает на Кипре.