Краснодарский театр драмы заработал за год более 80 млн рублей

В 2022 году выручка Краснодарского академического театра драмы от коммерческой деятельности превысила 80 млн руб. Об этом в эфире «РБК ТВ Юг» рассказал директор театра Максим Секачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Он отметил, что такая выручка была получена за продажу билетов, работу буфета и проведение коммерческих мероприятий. В 2023 году доход от этой деятельности планируют увеличить более чем на 10%.

Общая стоимость содержания театра за год составила около 200 млн руб. Из них 60% составляют субсидии и 40% общая выручка.

«На 2023 год и последующие мы хотим подойти к планке "50 на 50". Это звучит, может быть, несколько амбициозно, но я считаю, что нам это по силам»,— отметил Максим Секачев.

Татьяна Ручкина

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