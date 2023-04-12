Краснодарский театр драмы заработал за год более 80 млн рублей

В 2022 году выручка Краснодарского академического театра драмы от коммерческой деятельности превысила 80 млн руб. Об этом в эфире «РБК ТВ Юг» рассказал директор театра Максим Секачев.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Он отметил, что такая выручка была получена за продажу билетов, работу буфета и проведение коммерческих мероприятий. В 2023 году доход от этой деятельности планируют увеличить более чем на 10%.
Общая стоимость содержания театра за год составила около 200 млн руб. Из них 60% составляют субсидии и 40% общая выручка.
«На 2023 год и последующие мы хотим подойти к планке "50 на 50". Это звучит, может быть, несколько амбициозно, но я считаю, что нам это по силам»,— отметил Максим Секачев.
Читайте нас в Telegram