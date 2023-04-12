ГУ Центробанка по ЦФО возглавит бывший премьер-министр Башкирии

Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу с 1 мая возглавит бывший премьер-министр Башкирии (с 2015 по 2018 годы) Рустэм Марданов, который в настоящее время занимает должность начальника Уральского главного управления Центробанка. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Действующий начальник ГУ по ЦФО Надежда Иванова 16 апреля покинет свой пост в связи с выходом на пенсию.

Рустэм Марданов родился в 1964 году в Уфе. В 1986 году окончил Уфимский авиационный институт (УАИ) по специальности инженер-экономист, в 1989 году — аспирантуру Института экономики и социологии Башкирского научного центра Уральского отделения Академии наук СССР. Является кандидатом экономических наук, доцентом. Начинал трудовой путь с работы инженером кафедры УАИ. К 1998 году прошел путь до заместителя председателя Национального банка республики Башкортостан — начальника экономического управления. С 1998 по 2000 годы был первым заместителем министра экономики и антимонопольной политики Башкирии. С 2022 по 2013 годы занимал должность председателя Нацбанка республики. С 2015 по 2018 годы был премьер-министром правительства Башкирии. С декабря 2018 года назначен начальником уральского ГУ Банка России.

Влада Шипилова

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