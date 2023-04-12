Экс-главе КРТИ Петербурга грозит банкротство

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру банкротства в отношении бывшего чиновника Смольного Бориса Мурашова. С заявлением в отношении бывшего главы комитета по развитию инфраструктуры Петербурга (КРТИ) обратилась Алина Артамонова, финансовый управляющий Владислава Мурашова, брата экс–чиновника, признанного банкротом ранее, пишет 12 апреля «Деловой Петербург».

Банкротом Бориса Мурашова пока не признали, однако в его отношении введена реструктуризация долгов. Чиновник долго был связан с дорожной отраслью Петербурга. В частности, руководил ФГУП «Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт–Петербурга». Компания занималась возведением КАДа. После был главой комитета по благоустройству и дорожному хозяйству, а затем в образованном из него комитете по развитию транспортной инфраструктуры. С 2013 года занимал руководящие должности в «Группе ЛСР».

Основанием для подачи иска стала задолженность господина Мурашова перед братом в размере около 18 млн руб. Этот факт определил еще Тринадцатый арбитражный апелляционный суд летом 2022 года.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте