Конверт в космической тематике и специальный штемпель вышли в почтовое обращение в Ижевске к 12 апреля

В столице Удмуртии в обращение вышел штемпель с надписью «День космонавтики», на котором изображена многофункциональная космическая система ретрансляции «Луч», а также марка и художественный маркированный конверт. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, на почтовой марке изображен образ космонавта, а на конверте — российский космический корабль, различные системы в полете и надпись «С Днем космонавтики!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В почтовые отделения Удмуртии поступили 50 тыс. таких конвертов, а общий тираж составил 700 тыс. экземпляров.

Как отметил региональный управляющий УФПС Удмуртии Сергей Колесов, компания ежегодно отмечает достижения российской космонавтики выпуском филателистической продукции. Она позволяет популяризировать успехи отечественной науки и техники, а также прославлять героев космоса во всем мире.