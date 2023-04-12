Ростов занял первое место в рейтинге городов с ростом трат на маркетплейсах

Среди российских городов-миллионников Ростов-на-Дону занял первое место по уровню роста трат горожан на маркетплейсах за первые три месяца текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Тинькофф.

Исследование Tinkoff eCommerce и аналитического проекта Tinkoff Data среди клиентов банка показало, что жители Ростова увеличили свои траты на маркетплейсах на 57% в первом квартале 2023 года. Также в пятерку лидеров вошел Краснодар, где расходы увеличились на 50%. Наименьший рост зафиксирован в Москве — 14%.

Анастасия Назарова