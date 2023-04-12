Командир взвода из Тюменской области погиб в ходе спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине погиб тюменец Евгений Лепихин, служивший по контракту в подразделении «Тобол». Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на замкомандира части «Тобол» по военной политической работе Алексея Петреева. По его словам, господин Лепихин исполнял обязанности командира взвода.

По словам Алексея Петреева, Евгений Лепихин ночевал в замаскированной палатке, рядом с которой разорвался снаряд, из-за чего палатка загорелась. Самостоятельно выбраться тюменец не смог, однако его спасли и доставили в ожоговый центр в Донецке. У военного было поражено 90% кожи — спасти его не удалось.

Евгения Лепихина похоронили 6 апреля в селе Ильинка (Казанский район Тюменской области). У погибшего остался 12-летний сын.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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